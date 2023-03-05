استقرت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، 3 مارس 2023، ليتراوح سعر كيلو الكندوز بين 260 و280 جنيها، وفقا لسيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردي اللحوم.

وبحسب النواوي، يتراوح سعر اللحم الجاموسي الكبير بين 220 و230 جنيها للكيلو، ويبدأ سعر اللحم الضاني من 250 جنيها إلى 280 جنيها، ويتراوح سعر اللحم الجملي بين 210 و220 جنيها.

وأشار النواوي إلى أن الأسعار تتفاوت فيما بينها باختلاف المناطق وآليات العرض والطلب، لافتا إلى أن كيلو الكندوز يصل إلى 320 جنيها في بعض الأسواق.

واستقر سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد ليتراوح بين 168 إلى 180 جنيها، كما ثبت سعر اللحم الهندي ليتراوح بين 153 إلى 165 جنيها، وفقا للنواوي.

وأضاف النواوي أن السوق يعاني من ركود شديد بسبب ارتفاع الأسعار، بينما أرجع تلك الزيادة إلى أزمة الأعلاف وارتفاع سعر الصرف.