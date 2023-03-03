اليمن والسعودية يبحثان مستجدات مسرح العمليات الحربية وتدابير ردع التهديدات الحوثية

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الجمعة، مع وفد عسكري سعودي برئاسة قائد قوات الدعم والإسناد لقوات التحالف العربي اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية في ظل التصعيد العدواني لميليشيا الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن العميد طارق استعرض، خلال اللقاء، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع وردع التهديدات الحوثية المزعزعة للاستقرار والمقوضة لجهود السلام.

كما أثنى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على الجهود الأخوية الصادقة والتضحيات التي بذلها التحالف، خاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركته المصيرية ضد أدوات إيران في اليمن (مليشيا الحوثي).