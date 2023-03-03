الإدارة الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة عمليات الفساد إبان جائحة كورونا

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات الجديدة لمحاربة عمليات الفساد التي تتعلق بالأموال التي رصدت لمكافحة ومساعدة المواطنين إبان جائحة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" في البلاد.

وشددت إدارة بايدن -وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعةـ على عزمها تعقب من وصفتهم بـ"المحتالين" الذين استولوا على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب دون وجه حق ومحاسبتهم.

من جانبه، قال أحد كبار مستشاري الرئيس بايدن والمشرف على تنفيذ برنامج المساعدات المقدمة إبان جائحة كورونا إنه لن يتم القبض على المحتالين ومصادرة أموالهم فقط، بل إن الإجراءات الجديدة ترسل رسالة قوية مفادها أنه "يمكنك الهروب لبعض الوقت ولكنك لا يمكنك الاختباء إلى الأبد".

وتهدف الإجراءات الجديدة لإدارة بايدن إلى إنشاء 10 مراكز بوزارة العدل تضم محامين أمريكيين ومسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون لتحقيق في عمليات الاحتيال والمساعدة على استرداد أموال دافعي الضرائب المسروقة إبان جائحة كورونا.