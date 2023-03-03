تراجع أسعار النفط بعد تقرير عن احتمال خروج الإمارات من أوبك

تراجعت أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات لندن اليوم الجمعة بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا عن وجود نقاش داخل حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن إمكانية الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت تراجع بنسبة 8ر2% بعد تغير طفيف في السعر في وقت سابق من اليوم.



يأتي ذلك في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إماراتيين القول إن الخلاف المتزايد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعني أن الإمارات تبحث إمكانية الخروج من المنظمة وهي خطوة ستجعلها حرة في زيادة معدلات إنتاجها من النفط وعدم التقييد بقرارات أوبك وحصص الإنتاج للدول الأعضاء.



يأتي ذلك في حين تؤكد الإمارات باستمرار التزامها باتفاق أوبك الحالي بشأن مستويات الإنتاج خلال العام الحالي على الأقل.