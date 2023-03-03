أمير الكويت: الإمارات حققت إنجازا تاريخيا وعلميا في مجال الفضاء عزز مكانتها دوليا

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن دولة الإمارات العربية حققت إنجازا تاريخيا وعلميا في مجال الفضاء، والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، ويجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال، ما عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة.

وهنأ أمير الكويت- في البرقية، التي أرسلها، اليوم الجمعة، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- بنجاح انطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية، والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال إن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع سائلا المولى- تعالى- أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة.