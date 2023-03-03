"انتهت حياةٌ في لحظة، وبدأت أخرى في لحظة، بين اللحظة واللحظة أهوال قاسية عاشها عشرات الآلاف من الأطفال، وقد يزيدون، في سوريا وتركيا تحت أنقاض الزلزال المدمر".. أي وضع نفسي مأساوي عاشه ويعيشه وسيعيشه الصغار الذين حوصروا تحت الأنقاض في فاجعة الزلزال المدمر.



ما الذي حدث؟ كيف انهار المبنى؟ لماذا حدث كل هذا اللي حدث؟ كيف نخرج من هذا الحصار والظلام؟ هل سنموت؟ متى سنموت؟ كيف سننام بعد؟ هل ستسقط البناية اليوم؟.. هي جمعيها أسئلة سألها ويسألها وسيسألها الأطفال الذين علقوا تحت الأنقاض، سألوها أثناء وبعد تلك الساعات الطويلة والقاسية.



كانت لحظات سعيدة، تكاد تكون لا تُصدق من فرط سعادتها، مع كل خروج إعجازي لأحد من كُتب لهم عمر جديد بعدما قضوا وقتا طويلا تحت الأنقاض، لكن وضعا مقلقا يُثار عن حالة الأطفال الذين انُتشلوا، فكيف لتلك العقول الصغيرة أن تقاوم فوبيا النوم أو فوبيا الحياة التي ستطاردهم، خوفا من أن تباغتهم ضربة أخرى، تُسقط المباني على رؤوس ساكنيها من جديد.



الإقامة في الخيام كانت ملجئا لأعداد كبيرة من المكنوبين والمتضررين الذين فقدوا مآويهم، لكنها كانت أيضا هجرة إجبارية للعديد من الأسر، وتحديدا في سوريا بسبب الرعب من الإقامة في المنازل خشية انهيارها بين لحظة وأخرى كما جرى في زلزال 6 فبراير المدمر.

يا عمو كرمال الله لا تتركني ...

من مشفى حارم بريف #إدلب ، خوف و رعب الأطفال أثناء وقوع الزلزال البارحة، هالأطفال منهم من فقد أهله بالزلزال الأول فقلبهم لم يعد يحتمل

يا رب لطفك#Syria_earthquake pic.twitter.com/aIrnteZVVU — kawthar qshqosh (@KawtharQshqosh) February 21, 2023





الخوف .. غولٌ يقتل



مأساوية المشهد أضيفت إليها مآسي آخرى بعد الكشف عن تسجيل حالات وفاة بين الأطفال بسبب الخوف، فمثلا توفيت طفلة تبلغ 12 عاما، في مدينة طرطوس الساحلية بسبب تعرضها لصدمة عصبية عنيفة بسبب الخوف في أعقاب الزلزال.



الطفلة نور داود في صافيتا توفيت بسبب إصابتها بصدمة عصبية أدَّت إلى توقُّف قلبها نتيجة الخوف من الزلزال.



هذه الحالة المفزعة لم تقتصر على الأطفال، ففي مدينة حماة، توفيت امرأة مسنة جرّاء سكتة قلبية مفاجئة ناجمة عن الهلع والخوف الشديدين، بسبب الزلزال.



أطفال كثيرون لم يكونوا على دراية بالزلزال، لكن الفزع منه أصبح مستوطنا في القلوب والعقول، سواء الذين ظلوا عالقين تحت الأنقاض محاصرين بين الركام، ويشاهدون بقايا جثامين القتلى من ذويهم ويستنشقون رائحة جثثهم، أو أولئك الذين جعلهم القدر عرضة لمشاهدة قرنائهم في أوضاع مأساوية.

الجماهير ترمي هدايا الأطفال تعبيراً عن تضامنها مع ضحايا ومتضرري زلزال تركيا وسوريا وذلك في نفس توقيت الكارثة في الدقيقة 4:17 من عمر المباراة بين بيشكتاش وأنطاليا سبور#زلزال_تركيا_سوريا #الدوري_التركيpic.twitter.com/4Shd9s9plh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2023

الصوت المرتفع.. زلزال مصغر



في روضة سورية مثلا، لوحظ التأثير الكبير وتجلّى ذلك في مشهد الخوف الشديد من أي صوت عال، وهو ما كشفته عاملات سوريات لاحظن هذا الأمر بعض الزلزال المدمر.



يُضاف إلى ذلك أيضا رصد مظاهر غير معتادة على الأطفال، بينها النظر لفترات طويلة، وهو مظهران مرتبطان بما جرى بعد كارثة السادس من فبراير، وما تلاها من ساعات قاسية.



في تركيا، لم يكن الحال أفضل، فقد انتابت حالة من الرعب والخوف بين الأطفال، حتى في المناطق البعيدة عن الزلزال ولم يذهبوا إلى مدارسهم وأوضحوا السبب في ذلك أنه الخوف من الزلزال، وكانوا مرعوبين من البقاء وحدهم.



بعد الزلازل الأخيرة التي ضربت مدينة إسطنبول ظهرت حالات قلق عند الأطفال، حيث رصدت عند بعض من عايشوا تجربة الزلزال لأول مرة حالات الخوف من الذهاب إلى المدرسة والرغبة في البقاء مع الأهل.

ملايين الأطفال بحاجة لدعم عاجل



الأرقام دائما تعطي دلالة مهمة، وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فإنّ 4.6 مليون طفل في جنوب تركيا و2.5 مليون طفل في شمال سوريا، بحاجة إلى دعم إنساني عاجل.



الرقمان المفزعان جعلا المنظمة الدولية تدق جرس الإنذار وتطالب بسرعة التحرك لإنقاذ هذا الأطفال وضرورة تقديم الدعم النفسي لهم، تفاقم الوضع.



التشخصي الطبي للتعامل مع الأطفال المتضررين أو المتأثرين بزلزال تركيا وسوريا قد يكون صعبا نوعا ما، إلا أن أغلب الأطباء النفسيين أجمعوا على أنه عبارة عن اضطراب ما بعد الصدمة.



وهذا الاضطراب يتضمن الآثار النفسية لما عاش كارثة أو حادثة وأحدثت له صدمة، إذ تقول الدراسات النفسية إن الإنسان يفقد شعوره بالطمأنينة خلال وقوع الكوارث الطبيعية.



والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، كثيرا ما يعملون على تجنب الأماكن والروائح وكل ما يذكرهم بالحدث، ومع حال زلزال تركيا وسوريا يكون من الصعب تفادي هذا الأثار، إذ تتعلق الكارثة من الأساس بوجودهم في منازلهم، وهو ما يفسر مشاهد تفضيل الخيام عن الإقامة في منازلهم، كما جرى تحديدا في سوريا.

📸 تم دعوة العديد من الأطفال الناجين من زلزال تركيا لحضور المباراة اليوم في ملعب بشكتاش 💞👏🏼 https://t.co/KctoJNmfEV pic.twitter.com/35ADWrGyGA — 90+ (@90PlusKora) February 26, 2023