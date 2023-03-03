وصول طاقم أمريكي روسي إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

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وصل رائدا فضاء أمريكيان ورائد روسي ورابع إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الجمعة، بعدما انطلقوا من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا أمس الخميس.

وتأجل الوصول لفترة وجيزة جراء مشكلة في مستشعر الرسو، فيما كانت مركبة الفضاء تحلق على مسافة 20 مترا من محطة الفضاء الدولية، بينما جرى إصلاح خطأ برمجي.

والرواد الأربعة على متن مركبة فضاء كرو دراجون، التابعة لشركة الفضاء الخاصة "سبيس اكس" المملوكة لإيلون ماسك.

ورائدا الفضاء الأمريكيان هما ستيفن بوين ووارن هوبورج، والروسي هو أندريه فيديايف، والإماراتي هو سلطان النيادي.

وسيجري الطاقم أكثر من مئتي تجربة ونماذج مبدئية تكنولوجية على متن محطة الفضاء الدولية على مدار الستة أشهر المقبلة.