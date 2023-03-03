أسعار النفط تقلص خسائرها المبكرة بعد نفي الإمارات اعتزامها الانسحاب من أوبك

قلصت أسعار خام برنت القياسي للنفط العالمي خسائرها المبكرة في تعاملات لندن اليوم الجمعة، بعد نفي مسؤولين إماراتيين ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وجود نقاش داخل حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن إمكانية الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت تراجع بنسبة 8ر2% في بداية التعاملات قبل أن يسترد هذه الخسائر ليجري تداوله بالقرب من 84 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين إماراتيين القول إن الخلاف المتزايد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعني أن الإمارات تبحث إمكانية الخروج من المنظمة، وهي خطوة ستجعلها حرة في زيادة معدلات إنتاجها من النفط وعدم التقييد بقرارات أوبك وحصص الإنتاج للدول الأعضاء.

وذكرت بلومبرج أن خروج الإمارات من منظمة أوبك يمكن أن تكون له تداعيات سياسية ليس فقط مع المملكة العربية السعودية أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين، ولكن مع حلفاء الإمارات الخليجيين الآخرين مثل الكويت والعراق، مضيفة أن المسؤولين الإماراتيين منذ سنوات يفكرون في أفضل التحالفات لتحقيق مصالحها طويلة المدى، حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق أقصى استفادة من زيادة قدراتها الإنتاجية في مجال النفط الخام.

واستمر الخلاف السابق مع السعودية أثناء اتخاذ القرارات بشأن تجمع اوبك بلس للدول المنتجة عدة أسابيع، رغم التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 9ر0% إلى 84 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7ر0% إلى 59ر77 دولار للبرميل.