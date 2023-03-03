محمد عودة يقود الهلال للفوز على التعاون بالدوري الليبي

حقق فريق الهلال بقيادة مدربه المصري محمد عودة، فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون بنتيجة 4 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب 10 يونيو مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الليبي الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق الهلال عن طريق لاعبه بينسون شيلونجو في الدقيقة 10، قبل أن يدرك التعاون هدف التعادل عن طريق هارونا، ومن ثم أحرز الضيوف هدفين في الدقيقتين 34 و 39.

وسجل اللاعب إبراهيم المنتصر الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف المهاجم أسامة بلعيد الهدف الرابع في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بفوز الهلال برباعية.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده للنقطة 16 في المركز الرابع بالمجموعة الأولى من الدوري الليبي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 12 نقطة في المركز الثامن.