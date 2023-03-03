الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي

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أعلن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتبارا من عام 2035.