الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي

أعلن متحدث باسم الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتبارا من عام 2035.