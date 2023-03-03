 الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتهموا بالمشاركة في العدوان على حوارة - بوابة الشروق
الجمعة 3 مارس 2023 2:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتهموا بالمشاركة في العدوان على حوارة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 1:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 1:46 ص

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.
وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن "قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك