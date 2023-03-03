عبد الرحمن الحسيني: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بالبطولة العربية

قال عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن روح الفانلة الحمراء قادت الفريق للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على النصر البحريني في النهائي.

وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير من بداية الموسم على حصد جميع البطولات، خاصة المنافسات الخارجية التي تؤكد على التواجد بشكل قوي في الساحة العربية.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي تستحق الفرحة بالبطولات، بعد أن كان لها الدور الأكبر في دعم اللاعبين ومنحهم الدافع الكبير للمنافسة على كل الألقاب.

وشق «رجال طائرة الأهلي» طريقه إلى النهائي بعد مسيرة حافلة حقق خلالها الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، بعد أن تغلب على فريق مصافي الشمال العراقي، ثم فاز على فريق بني ياس الإماراتي، ثم فاز على خيبل اليمني والسيب العماني والوكرة القطري، وعلى السويحلي الليبي، قبل أن يتخطى عقبة السيب العماني في نصف النهائي، ثم تغلب على النصر البحريني في النهائي.