شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، افتتاح مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بمركز طوخ ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

واستمع المحافظ والحضور خطبة الجمعة، والتي كانت بعنوان "الاستجابة لله والرسول"، حيث قال الخطيب إن الاستجابة لله والرسول تعني أن يخضع ويطيع لأوامر الدين ونواهيه، فيقول الله عز وجل في سورة الأنفال {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}.



وأشاد المحافظ، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأعرب عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

ومن جانبه، أوضح صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم صيانة مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 420 م2، بتكلفة إجمالية بلغت 4.2 مليون جنيه، ومكون طابقين، الدور الأرضى عبارة عن مصلى مجهزة وخدمات صحية ومصلى سيدات، والدور الأول علوى المسجد، وهذا التطوير يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.