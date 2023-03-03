أمريكا تجدد التزامها بدعم بلغاريا وجيرانها في مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية

جددت الولايات المتحدة التزامها بالوقوف مع بلغاريا وجيرانها في الوقت الذي يواجهون فيه جميعا تداعيات ومصاعب سببتها حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، اليوم الجمعة ، بمناسبة يوم بلغاريا الوطني:" نحن أقوى معًا بسبب تعاوننا في قضايا مهمة مثل سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وخارطة الطاقة المتنوعة والموثوقة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والشعبية بين بلدينا".

وأعرب عن تطلعه إلى تعميق الشراكة الثنائية في العام المقبل، قائلا :" إن هذا عام يتمتع بطابع خاص بمناسبة الذكرى الـ 120 للعلاقات الدبلوماسية بين بلغاريا والولايات المتحدة".

وتابع بلينكن قائلا:" بصفتنا أصدقاء وشركاء وحلفاء في الناتو، فإننا نفخر بقيمنا المشتركة حيث نعمل معًا لضمان السلام والأمن والازدهار لشعوب بلداننا".

واختتم البيان :" بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتنا لشعب بلغاريا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني".

