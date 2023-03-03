إنقاذ كلب من تحت الأنقاض بعد أكثر من 3 أسابيع من زلزال تركيا

انتشل عمال الإنقاذ في تركيا كلبا على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد ما يربو على ثلاثة أسابيع من زلزالين مدمرين ضربا المنطقة الحدودية التركية- السورية، مما تسبب في تدمير مبان ومقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وتم إنقاذ الكلب أبيض اللون من أسفل الحطام في مدينة أنطاكيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية مساء أمس الخميس. وأظهر مقطع مصور موظفا لدى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وهو يحمل الكلب بين ذراعيه.

وفقد عمال الأنقاذ الأمل إلى حد كبير في العثور على المزيد من البشر الناجين وسط الدمار الناجم عن الزلزالين اللذين وقعا في السادس من فبراير الماضي.

وتعد هذه الكارثة الأشد فتكا في تاريخ تركيا، وسببت معاناة كبيرة في سوريا التي تمزقها الحرب، حيث عرقل استمرار الصراع بين المعارضة والرئيس السوري بشار الأسد وصول المساعدات.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة في تركيا إلى أن جبال الأنقاض والحطام كانت غير مسبوقة. وذكرت الحكومة التركية أنه تم تسجيل انهيار أكثر من 173 ألف مبنى أو تضررها بشدة حتى الآن.

وتم العثور على الكلب بعدما سمع العمال ضوضاء أسفل الأنقاض أثناء إزالة الحطام. وبحسب العمال، تمكن الكلب، وهو من فصيلة ترير، من العثور على طعام أسفل الأنقاض ولذلك ظل على قيد الحياة.