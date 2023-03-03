البرهان يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لأقل الدول نموا

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة؛ للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بالدول الأقل نموا في العالم.

وقال إعلام مجلس السيادة- في بيان، اليوم- يرافق رئيس مجلس السيادة إلى المؤتمر، الذي تستضيفه دولة قطر، في الفترة من 5 إلى 9 مارس، كل من وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

ومن المتوقع أن يخاطب رئيس مجلس السيادة القمة الخامسة للدول الأقل نموا، ويلتقي برؤساء بعض الدول المشاركين في القمة؛ لمناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي يعقد كل عشر سنوات، مخرجات مؤتمر إسطنبول، الذي عقد في عام 2011، بجانب بحث آثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وعقد شراكات اقتصادية تنموية بين الدول النامية ودول الجنوب في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفقر.

ويعقد المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، وسط مشاركة واسعة من رؤساء وقادة حكومات 46 دولة تمثل البلدان الأقل نموا، ومنظمات وهيئات اقتصادية واستثمارية تمثل القطاع الخاص ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني.

ويمثل مؤتمر الدوحة خارطة طريق للمجتمع الدولي لمساعدة أقل البلدان نموًا في العالم، لتحقيق تعافي من الأزمات الحالية، وتسريع تقدمها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.