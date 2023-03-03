أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة تسويق إجتماعي بعنوان "زاد ZAD" تحت شعار "حياة بلا هدر"، تستهدف الجمهور المصري بشكل عام، وتحديدا ربات البيوت والفنادق والمطاعم، وتهدف إلى التوعية بضرورة الحد من الهدر الغذائي لما له من آثار سلبية على البيئة والمجتمع والموارد الطبيعية.

يأتي ذلك تحت رعاية حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وداليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتحت إشراف فتحية صبري مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، وهالة السيد مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وأشارت الحملة إلى صحة الإنسان وبالأخص في ظل ارتفاع معدلات الهدر الغذائي ليصل إلى 1.3 مليار طن غذاء مهدر في العالم من جهة، ووجود أكثر من مليار إنسان يعاني من الفقر والجوع من جهة أخرى، لهذا السبب رسالة الحملة "وقف الهدر من أجل عالم خالٍ من الجوع"، لأن ذلك يمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان.

وأضافت أن الحد من الهدر الغذائي سينعكس بشكل مباشر علي نسب الفقر والجوع، فنهدف لحياة بلا فقراء، وبلا هدر، ومن أهم خطوات الحملة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات بشكل برنامج إذاعي صغير تتناول قضية الهدر الغذائي بكل جوانبها، بالإضافة لنشر منشورات عن كيفية الحد من هدر الطعام في المنازل وما هي الطرق الإيجابية التي يمكن أن تتخذها ربات البيوت لإعادة استخدام الفائض من الطعام.

تم إطلاق الحملة بمجهودات طلاب في الفرقة الرابعة تحت مظلة مشاريع التخرج بقسم العلاقات العامة، واشترك فيها منة الله السيد، سارة عبد الله، إيمان يحي، آلاء صلاح، منار حسن، منة الله حاتم، نيرمين هشام، جهاد خيري، إيمان محمد، نورهان محمد، ولاء عبد الجيد، أحمد رجب، أحمد محي الدين، محمد مطراوي، فاطمة رمضان، انغام محمد، هاجر محمد، عواطف ماجد، محمد مجدی.