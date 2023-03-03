إضراب عام في بلدة فلسطينية حدادا على استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي

شهدت بلدة "عزون" شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية، اليوم الجمعة، حالة حداد على استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عامًا)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الطفل الشهيد بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في البلدة، ومن المتوقع أن تحدث اشتباكات مع الاحتلال، كما هو الحال كما جرى تشييع جنازة شهيد، خاصة أن قلقيلية تشهد مُظاهرات كل يوم جمعة ضد الاحتلال.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية ِأعلنت الليلة الماضية عن استشهاد الطفل سليم برصاص الاحتلال الحي في الظهر، وإصابة اثنين آخرين أحدهما إصابته خطيرة.

وباستشهاد الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.