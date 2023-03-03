رئيس رابطة الدوري الإسباني: التحقيقات بشأن مخالفات مانشستر سيتي استغرقت وقتا طويلا

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، إن التحقيقات بشأن المخالفات المالية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد استغرقت وقتا طويلا.

وكان حامل لقب الدوري الإنجليزي قد جرى اتهامه بخرق 100 مادة من اللوائح والمتعلقة بالشؤون المالية، وذلك بعد تحقيق استمر لمدة أربعة أعوام.

ونفى سيتي ارتكابه لأي مخالفات ،مشيرا إلى أنه سيقاوم تلك الاتهامات التي قد تؤدي إلى عقوبات عدة مثل خصم النقاط وإمكانية الهبوط.

وقال تيباس، الذي دائما ما ينتقد طريقة صرف الدوري الإنجليزي، إن التحقيق استغرق وقتا أطول مما كان مقررا، وهو الذي أثار القضية لأول مرة عام 2017.

وأضاف في تصريحات لصحيفة"فاينانشيال تايمز": "نحن الآن في عام 2023 ولم يحدث أي تطور، لكن فجأة أصبح هناك تحقيق".

وتابع: "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا، نحن نعلم أن هناك انتهاك لـ100 مادة، لذلك فأن أي قرارات سيتم اتخاذها يجب أن تكون من رابطة الدوري الإنجليزي".