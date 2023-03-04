غنوة محمد الموجي تروي تفاصيل «نزوة» والدها التي أبكت عبدالحليم حافظ بسبب سيدة «دون المستوى»

تحدثت غنوة الموجي ابنة الملحن الكبير محمد الموجي، عن علاقة والدها الراحل مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قائلة: "كانوا بيغيروا على بعض جدا"، كما روت تفاصيل ما سمّته نزوة وقع فيها والدها وتعامل العندليب الأسمر معها.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «معكم» الذي تُقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «cbc»، أن عبد الحليم كان يتدخل على الفور إذا وجد تصرفا لا يحلو له من الموجي.



وأشارت إلى أن العلاقة مع عبد الحليم حافظ كانت عائلية وليست مُجرد علاقة بين ملحن ومطرب، متابعة: «لما اتولد لنا عبد الحليم كان بيتدخل حياتنا ويتابع مستوانا في المدرسة ويحرمنا في المصيف لو درجاتنا مش عجباه».



وتابعت: "والدي مرّ بنزوة وهو متجو والدتي فطبعا عبد الحليم زعل منه جدا وكان حاسس إن الموجي جزء منه ولازم كان يقوله ابعد علشان مشوارك الفني".



وفيما أشارت إلى استجابة والدها الراحل لنصيحة عبد الحليم حافظ، فقد أكّدت أن العندليب كان يبكي بسبب علاقته بامرأة دون المستوى.



وتابعت: "عبد الحليم قال لوالدي لازم تبعد وسمع النصيحة وانتهت النزوة".



