ديوكوفيتش يتعرض لخسارته الأولى في عام 2023

ألحق الروسي دانييل ميدفيديف الهزيمة الأولى بالصربي نوفاك ديوكوفيتش في عام 2023، بعدما تغلب عليه في الدور قبل النهائي ببطولة دبي للتنس اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه .ميديا" أن ديوكوفيتش دخل اللقاء فائزا بـ20 مباراة متتالية بدأها من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بنهاية الموسم الماضي، ثم فاز بلقبي أديلايد وأستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

ولكن هذه المرة كان رجلا آخر في مستواه المعهود، حيث أثبت ميدفيديف، المصنف الثالث، أنه قوي للغاية، حيث فاز بنتيجة 6 / 4 و6 / 4، ويهدف للتتويج بثالث ألقابه على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي ميدفيديف مع مواطنه الروسي أندريه روبليف الذي تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف، للمرة الأولى في الست مواجهات التي جمعتهما، بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (11 / 9) في وقت سابق من اليوم.