الأمم المتحدة تدعم كوستاريكا في مكافحة خطاب الكراهية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن دعمها لكوستاريكا في مكافحة خطاب الكراهية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك تطوير أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في منطقة أمريكا الوسطى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن فريق الأمم المتحدة يواصل دعم جهود البلاد لمكافحة خطاب الكراهية من خلال الذكاء الاصطناعي، مما دفع كوستاريكا إلى إطلاق أول خطة وطنية في المنطقة لمكافحة خطاب الكراهية.

وتابع في إحاطته الصحفية المنتظمة أنه "كجزء من عملهم المشترك، والذي يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي، أطلق الفريق ثلاثة تحقيقات رئيسية حول خطاب الكراهية والتمييز ضد المرأة وكراهية الأجانب، والعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات للمساعدة في تحديد الاتجاهات".

وأضاف دوجاريك، بالشراكة مع فريق الأمم المتحدة، ستكون كوستاريكا أول دولة في أمريكا الوسطى لديها استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.

وقال إن حكومة كوستاريكا توصلت إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتطوير استراتيجية وطنية بنهج أخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار الذي يعزز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.