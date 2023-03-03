الادعاء العام الإيطالي يفتح تحقيقا ضد رئيس الوزراء السابق بشأن كورونا

فتح مكتب المدعي العام في مدينة بيرجامو شمالي إيطاليا تحقيقا ضد رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي، وذلك بعد ثلاث سنوات من بدء جائحة كوفيد- 19.



ووجه الادعاء العام اتهامات إلى كونتي و18 مسئولا كبيرا آخرين بالفشل في إدارة المرحلة الأولى من الجائحة في بداية 2020.



وذكر مكتب ممثل الادعاء العام اليوم الخميس في بيان، أنه كان يمكن تلافي وقوع آلاف الوفيات من خلال إجراءات وقائية أفضل وفرض إجراءات مبكرة.



وكانت إيطاليا من بين أول الدول الأوروبية التي شهدت تفشيا مثيرا لفيروس كورونا في مطلع 2020، وصارت بيرجامو خصوصا رمزا للمعاناة التي سببتها الجائحة.



وانتشرت على مستوى العالم آنذاك صور مفجعة لشاحنات عسكرية تنقل توابيت موتى إلى خارج المدينة لحرقها.



وتم تسجيل حوالي 188 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد- 19، وكانت إيطاليا من الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة.



وذكر ممثل الادعاء أنه لم يتم تحديد مناطق حمراء في وقت مبكر بالقدر الكافي ولهذا شهدت البلاد هذا المعدل من الوفيات.



وأوضح الادعاء أن المسؤولين لم يقيموا خطر الجائحة كما ينبغي، الأمر الذي نجمت عنه تبعات خطيرة.