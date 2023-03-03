وزيرة الثقافة الألمانية تتوجه إلى لوس أنجليس لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار

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تتوجه كلوديا روت وزيرة الثقافة الألمانية إلى لوس أنجليس لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار التسع التي حصل عليها فيلم "لا شيء جديدا في الغرب" للمخرج الألماني إدوارد بيرجر.

أعلن ذلك المكتب الصحفي للوزيرة اليوم الجمعة.

سبق أن فاز الفيلم الألماني المأخوذ عن رواية الكاتب إريش ماريا ريمارك بسبعة جوائز من الأكاديمية البريطانية للسينما في حفل توزيع جوائز السينما البريطانية.

كما ستلتقي روت (حزب الخضر الألماني) بطاقم الفيلم خلال رحلتها التي تستغرق من التاسع حتى الثالث عشر من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تجري روث لقاء في فيلا أورورا مع المخرج بيرجر والممثلين دانيل برول وفيليكس كامرر وآخرين.

وتزور روث أيضا منزل الكاتب الألماني توماس مان.

ويستخدم المنزل، الذي بناه الكاتب توماس مان واستغله خلال فترة منفاه في الولايات المتحدة، بصورة مشتركة مع فيلا أورورا كأماكن لقاءات عبر الأطلسي.

كما تم التخطيط لعقد لقاء مع شركة جيرمان فيلمز المنظمة المسؤولة لبحث التعاون بين مهرجانات الأفلام واختيار المساهمة الألمانية في ترشيحات الأوسكار الأجنبية.

وتسعى روث أيضا إلى زيارة مكتبة فويشتفانجر التذكارية.

وبعد وفاة الأديب ليون فويشتفانجر في المنفى أهدت زوجته مارتا منزله – فيلا أورورا – مع مكتبته للجامعة.

وترتبط فيلا أورورا وبيت توماس مان ارتباطا وثيقا وتملكهما الحكومة الألمانية.

ويتم التخطيط لمناقشات أيضا في معهد مؤسسة المحرقة للتاريخ المرئي والتعليم التي أسسها ستيفن شبيلبيرج وفق "قائمة شندلر".