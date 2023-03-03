قالت الفنانة نهال عنبر، إنها ترشحت لمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية من أجل خدمة الممثلين، مشيرة إلى أنها ستخدمهم في كل الأحوال، لكنها ترى أنه يكون هناك سلطة لديها أكبر إذا دخلت النقابة.

وأضافت نهال، في تصريحات لـ"الشروق"، أن لديها علاقات طيبة في الملف الطبي مع المستشفيات والأطباء، قائلة: "أنا جوه النقابة بيبقى عندي طاقة أكبر في التعامل مع الجهات المسئولة، أنا عاملة أقصى مجهود ممكن يتعمل".

وتابعت: "ماعرفش أشتغل من غير دكتور أشرف زكي، لأن دكتور أشرف سند وضهر، ولما بيبقى قدامي حالة وتكاليف علاجها كبيرة بتواصل معه، وأخبره أن هذا المبلغ لا تستطيع النقابة أن تتحمله، لكنه يرد علي ويقولي أنا هتصرف، دخلي الحالة، وأشرف زكي مابيسيبش حد، سواء معروف أو مش معروف".

وتقام اليوم انتخابات نقابة المهن التمثيلية، بعد اكتمال النصاب، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم، بنادي نقابة المهن التمثيلية.

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.