ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي» بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، والتي انطلقت منذ السبت الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام حتى 1 مارس الجارى 2023، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية لهم بالمرحلة الأولى 1225 منتفعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح أن المرحلة الأولى، شملت 3 إدارات بالمحافظة، وهي (الحمام، والضبعة، والعلمين)، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحملة يوم السبت المقبل ولمدة 5 أيام من 4 مارس الجاري وحتى الأربعاء 8 مارس، وذلك في 5 إدارات صحية، هم إدارات (مطروح، والنجيلة، وبراني، وسيوة، والسلوم).

وأشار إلى أن حملة "حقك تنظمي"، تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات بالمحافظة، بالإضافة لعديد من الخدمات الأخرى، منها متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.ه

هذا بجانب العيادات المتنقلة التي تنتشر بمختلف أنحاء المحافظة، لتوصيل الخدمة إلى المناطق المحرومة بالنجوع والقرى، فضلا عن تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث.