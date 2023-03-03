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أحمد صلاح: البطولة العربية نقطة مضيئة في موسم الطائرة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 2:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 2:20 ص

قال أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بلقب البطولة العربية يمثل نقطة مضيئة في موسم الفريق، خاصة في ظل أهمية التتويج على الصعيد الخارجي.

وأوضح أن البطولة كانت تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل تأكيد التفوق على كافة المستويات، وتعويض ما فقده الفريق خلال الموسم الماضي، وفي ظل كونها بطولة قوية تحظى بمشاركة فرق عريقة تمثل مدارس مختلفة.

وأضاف صلاح أن البطولة شهدت أداءً مميزًا وقويًّا من جانب الفريق، وهو ما يسهم في استمرار ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبين، وصولًا إلى بطولة إفريقيا التي يسعى للفوز بلقبها خلال الفترة القادمة.

وشدد صلاح على أن الفريق لديه إصرار كبير على الفوز بكل بطولات الموسم الجاري، من أجل استمرار تواجد الأهلي على القمة وإسعاد جماهيره العظيمة.


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