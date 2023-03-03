يواجه فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والتي ستنطلق في السابعة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

ويرغب جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى استغلال الدفعة المعنوية التي تحصل عليها لاعبيه من الانتصار الأخير على أسكو كارا التوجولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل بيراميدز مواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة، وعينيه على تحقيق الانتصار من أجل الوصول إلى النقطة 41، وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز مع فريق الأهلي.

فيما يخوض الزمالك مواجهة اليوم الجمعة، وفي رصيده 32 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في ترتيب الدوري، ويريد الفريق الأبيض تحقيق الانتصار للإقتراب خطوة من المربع الذهبي.

وقبل انطلاق مباراة اليوم، يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.