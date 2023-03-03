مصطفى بكري: الرئيس يدرك حجم معاناة المصريين

اقتبس الإعلامي مصطفى بكري، تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي: «لو أقدر أجيب حتة من السماء للمصرين هعملها»، وذلك في إطار تعليقه على توجيهات الرئيس إلى الحكومة اليوم الخميس؛ بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات؛ بهدف التخفيف ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن الرئيس يدرك حجم المعاناة التي أصابت المصريين جراء الأزمة الاقتصادية، معقبا: «الرئيس يتابع التقارير الصادرة بكل أمانة، ويضع يده على الجرح الذي أصاب جميع الفئات»، في إشارة منه إلى غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر على مدار تاريخها؛ لم تر رئيسا ينحاز لهذا الوطن ومؤسساته وشعبه، ويتصدى بكل جسارة لتيارات كانت تريد الذهاب بمصر إلى حرب أهلية؛ كما فعل الرئيس السيسي، منوها أن الرئيس وضع روحه على كفه وتصدى لكل ما سبق.

وتابع بكري حديثه: « مفيش رئيس دولة عايز الناس تقلب عليه، وتقول وتقول ياريته ما كان، مفيش حد بالوطنية والانتماء والتضحية دي، ميجيش في آخر زمن والناس تقول وضعنا كذا ويا ريته ما كان»، على حد قوله.

وأكد أن الرئيس يحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة الجديدة، مستشهدا على ذلك بزياراته المتكررة يوم الجمعة لمتابعة سير المشروعات القومية خطوة بخطوة، فضلا عن نجاحه في مضاعفة نسبة المساحة المعمورة في الدولة من 6 % إلى 14 % من مساحة مصر، معقبا: « وأجي أقول في نهاية الأمر؛ يختم أيامه بأن الشعب كله يكون ضده».

وجدد تأكيده على حب الرئيس للشعب المصري، مستشهدا على حديثه بتأثر الرئيس دوما بأنين وألم أسر الشهداء، معقبا: «وفي نهاية الأمر يقول يا جماعة، أنا مش الصورة اللي شاهدتوها».

وأوضح بكري أن الحكم على الشخص يبنى على التاريخ - ليس الأحداث- مشددا على حب وإخلاص الرئيس للوطن منذ أن كان مقدما لأمن المعلومات في وزارة الدفاع، ثم لواء المنطقة الشمالية، ثم توليه المخابرات الحربية ووزارة الدفاع في فترة خطيرة، مدللا على ذلك برأي المشير طنطاوي الذي اعتبره أحد أبنائه المخلصين والأمناء المحبين لهذا الوطن.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات اليوم شملت:



- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023.

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.