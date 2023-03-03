قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، إنه لم تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، على عكس تواصله الدائم مع حرمه جهيان السادات في مناسبات مختلفة.



وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن مصر لا تحتاج إلى إنشاء مستشفيات نفسية جديدة في حاليا.



وذكر أنه يوجد لدينا 18 مستشفى نفسيا على مستوى الجمهورية، وهذه المسشفيات قادرة على استيعاب الأعداد المصابين بأي أمراض نفسية.



وتابع: الطب النفسي قديما كان يعامل أنه المرضى عليهم بالجن ويتم حرقهم والتخلص منهم، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بوجود مس أو جن يسبب مرض نفسيا.



وأوضح أن الانفصام عبارة عن اضطراب في التفكير وليس في الشخصية، كما أن فشل الأهل في تربية الأطفال لا يؤدي المرض النفسي.



وأكمل: ليس كل مريض نفسي يحتاج إلى الدخول إلى مستشفى أمراض نفسية، موضحًا أن المصابين بالمرض النفسي يمكنهم الحصول على البطولات والمشاركة في كبرى المنافسات.



وذكر أن هناك العديد من المصطلحات الخاطئة حول المرض النفسي والتي يجب على الأشخاص تدارك المعاني، كما أن كل مرض نفسي له علاج، مؤكدًا أن أدوية المرض النفسي لا تسبب الإدمان، كما أن المريض النفسي الوحيد الذي لديه فرص كبيرة في الشفاء.





