لافروف: الغرب يعتبر روسيا تهديدا في سباق الهيمنة العالمية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الغرب يعتبر روسيا تهديدا في سباق الهيمنة العالمية، لافتا إلى أن الغرب يمارس الضغوط على الدول من أجل تأييد فرض العقوبات ضد بلاده.

وأضاف لافروف -خلال كلمته في مؤتمر حوار رايسينا بالعاصمة الهندية نيودلهي، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن المعاناة التي تعيشها شعوب العالم ليس لها علاقة بتحرك روسيا في أوكرانيا، وإنما هي جراء العقوبات غير الشرعية التي فرضها الغرب على موسكو.

وأشار إلى أن كل المناطق الأوكرانية تعاني ليس بسبب روسيا وإنما بسبب ردود الفعل الغربية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تتعاون مع دولة ضد أخرى وأن علاقاتها مع الهند والصين تجري بموجب اتفاقيات محددة.