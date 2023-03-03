حقق فريق اتحاد جدة فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف دون رد أمام نظيره الخليج، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن فهد مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 69، ومن ثم أختتم اللاعب أحمد شراحيلي أهداف المباراة في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة.

وشارك طارق حامد وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة في مواجهة الخليج مساء اليوم الجمعة.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 44 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد فريق الخليج عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.