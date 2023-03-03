أوكرانيا: يتعين على الاتحاد الأوروبي بدء الاستعداد لاعتماد الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بدء الاستعدادات لاعتماد الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نيكولينكو -في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الجمعة- أن أوكرانيا تؤيد مشاركة دول آسيا وأمريكا اللاتينية في تحالف العقوبات.. وتابع "بالأمس، نقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان عن تغيير مزعوم في التركيز على فرض عقوبات أوروبية أخرى ضد روسيا".. مشددا على أن العقوبات تلعب دورًا بالغ الأهمية في مواجهة الحرب الروسية.

وأكد أن أوكرانيا ممتنة للاتحاد الأوروبي لقيادته في فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.. مضيفا "نحن مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ الاستعدادات للحزمة الحادية عشرة من العقوبات في أقرب وقت ممكن، كما ندعم توسيع تحالف العقوبات لا سيما من خلال إشراك دول آسيا وأمريكا اللاتينية".