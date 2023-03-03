يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 16

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 15

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 15

كفر الشيخ 28 14

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 15

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 15

دمياط 24 14

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 15

العريش 27 15

رفح 26 16

رأس سدر 28 13

نخل 29 08

كاترين 23 06

الطور 30 14

طابا 29 16

شرم الشيخ 31 16

الإسكندرية 27 15

العلمين الجديدة 26 15

مطروح 28 13

السلوم 29 11

سيوة 30 13

رأس غارب 31 15

الغردقة 31 15

سفاجا 32 17

مرسى علم 31 16

شلاتين 30 18

حلايب 28 15

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 28 17

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 33 14

أسيوط 34 15

سوهاج 35 14

قنا 35 15

الأقصر 36 16

أسوان 36 17

الوادي الجديد 37 11

أبو سمبل 33 16