أشاد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة أمس الخميس؛ بإصدار حزمة من الإجراءات؛ بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، بالشكر إلى القيادة السياسة على حزمة الإجراءات الاجتماعية، معقبا: «أي تحسين في أحوال الناس لازما نقف معاه وندعمه فوق دماغنا».

وأكد أن توجيهات الرئيس بـ «رفع الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء الضريبي، وزيادة 12 مليونا من أصحاب المعاشات، والمستفيدين من تكافل وكرامة»؛ قرارات إيجابية وعظيمة، مناشدا الرئيس برد حقوق أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 3 الآف، موضحا أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى ألفي جنيه جنيه؛ لا يكفي الأسر حاليا في ظل ارتفاع الأسعار.

وناشد كذلك مصلحة الضرائب ووزارة المالية؛ بتقديم مشروع جديد؛ لرفع حد الإعفاء الضريبي، مشيرا إلى أن فلسفة الضريبة في مصر تبنى على تحميل الفقراء العبء الأكبر من الضريبة، مطالبا برد حقوق أصحاب المعاشات المهدرة التي استثمرتها الحكومة، معقبا: «الفلوس دي لو تحت أيدنا وشغلانها بإدراره مستقلة من أصحاب المعاشات؛ كان زمانا أغنى ناس في البلد».

وشدد على ضرورة انحياز ومساندة الدولة للأطراف الضعيفة من الفقراء والفلاحين والعمال؛ بهدف درء مخاطر فاتورة الإصلاح الاقتصادي معقبا: «مش ممكن فقراء الناس من العمال والموظفين يدفعون العبء الأكبر من الضريبة، ولا نطبق الدستور الذي نص على الضريبة التصاعدية».