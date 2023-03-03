السودان يدعو الشركات الروسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والكهرباء

دعا وزير الطاقة السوداني المكلف، محمد عبد الله، مجددا الشركات الروسية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والكهرباء في بلاده، مشيرا إلى أن حجم الموارد السودانية والإمكانيات الروسية لم تنعكس في التعاون بين البلدين بعد.

وقال الوزير السوداني في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "أجدد عبر هذا اللقاء الدعوة لكل الشركات الروسية أن تأتي إلى السودان للاستثمار في الموارد المتاحة بمبدأ تحقيق الفائدة للطرفين".

وأضاف: "نحتاج إلى روسيا في الاستثمار خاصة قي قطاع النفط والغاز وحتى في قطاع الكهرباء، فلدي روسيا إمكانيات تكنولوجيا كبيرة"، لافتا إلى أن السودان منفتح للتعاون مع موسكو بشأن استخراج وإنتاج النفط وتطوير البنية التحتية.

وأوضح محمد عبد الله أن بلاده بدأت في السابق مباحثات مع شركتي "روسنفط"و"زاروبيجنفت" الروسيتين،لافتا إلى أن عدة شركات تعمل في مجال النفط والغاز في بلاده.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الخرطوم تستفيد أيضا من إمكانيات روسيا في تطوير بعض السدود القائمة خاصة خزان الروصيرص وخزان سنار، التي تحتاج إلى تطوير لزيادة الكفاءة وقدرتها علي إنتاج الكهرباء.