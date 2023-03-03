هيئة الصحة الألمانية: احتفالات الكرنفال هي سبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

قالت هيئة الصحة العامة في ألمانيا اليوم الخميس، إن احتفالات الكرنفال في بعض المناطق غربي البلاد أدت على ما يبدو إلى زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا، (كوفيد-19).

وكشفت الأعداد التي نشرها معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات زيادة بنسبة 14%في عدد الحالات المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق.

ولكن في المناطق التي أقيمت فيها الاحتفالات بالكرنفال ، بلغت المعدلات أكثر من الضعف. وفي ولاية راينلاند-بالاتينات الجنوبية كان معدل الإصابة أعلى بنسبة 36٪ من الأسبوع الماضي ، بينما ارتفع في شمال الراين فستفاليا بنسبة 35٪ وفي سارلاند 34٪.

يشار إلى أن جميع الولايات تحتفل بإجازة فبراير التي تسبق فترة الصوم المسيحي الكبير. وتتجمع الحشود لحضور احتفالات الكرنفال ، ومن بينها المسيرات الكبيرة في الشوارع.