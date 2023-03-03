الولايات المتحدة وتونس تجددان التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز المشاركة الدبلوماسية الثنائية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية وتونس التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز المشاركة الدبلوماسية الثنائية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة ، خلال مكالمة هاتفية بين نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس والعلاقات التاريخية الطويلة والوثيقة بين الشعبين.

وتطرق المسؤولان إلى سبل مواصلة تعزيز المشاركة الدبلوماسية الثنائية، بما في ذلك من خلال دعم عمل الدبلوماسيين في سفارة الولايات المتحدة لدى تونس والسفارة التونسية لدى واشنطن.