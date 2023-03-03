 السعودية وإمارة موناكو توقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين - بوابة الشروق
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السعودية وإمارة موناكو توقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 8:01 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 8:01 م

وقعت المملكة العربية السعودية وإمارة موناكو، بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات البلدين وتوسيع أطر التعاون بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أنه وقع البيان عن السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، فيما وقعه عن إمارة موناكو سفيرها لدى فرنسا كريستوف ستينر.

وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع البيان يأتي في إطار حرص حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبيهما وتوسيع آفاق التعاون والصداقة في مختلف المجالات.

 


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