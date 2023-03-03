حرب كلامية بين أمريكا وروسيا بعد أول اجتماع منذ أزمة أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بالنفاق بعد أن قال نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا، وذلك خلال منتدى أمني حضراه في نيودلهي يوم الجمعة.

وحضر المسئولان الروسي والأمريكي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية هذا الأسبوع، والتقيا وجها لوجه للمرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام.

وأبلغ بلينكن منتدى حوار رايسينا للشؤون الاستراتيجية "إذا سمحنا لروسيا بالإفلات من العقاب وفعل ما تفعله في أوكرانيا، فهذه رسالة إلى آخرين قد يشنون عدوانا بأنهم ربما يتمكنون من الإفلات من العقاب أيضا"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي حديثه في المنتدى نفسه بعد كلمة بلينكن، قال لافروف إن محاسبة روسيا على أعمالها في أوكرانيا تتم "بمعايير مزدوجة" في وقت بررت فيه الولايات المتحدة التدخل العسكري في مناطق مختلفة من العالم، مثل حرب العراق، والضربات الجوية على ليبيا، وقصف يوجوسلافيا إبان نزاع كوسوفو عام 1999، بما قالت إنه "تهديد لمصالحها الوطنية".

وقال لافروف أيضا إن السؤال عن موعد مفاوضات روسيا لإنهاء الحرب يجب أن يُطرح على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع: "الكل يسأل متى ستتفاوض روسيا.. الغرب يقول باستمرار إن الوقت لم يحن بعد للتفاوض لأن أوكرانيا يجب أن تنتصر في المعركة قبل أي مفاوضات".

ومضى الوزير الروسي متهما واشنطن "بمحاولة عسكرة" الحوار الأمني الرباعي، وهو شراكة بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان تركز على القضايا الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى بلينكن مع نظرائه من المجموعة الرباعية، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول".