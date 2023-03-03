وزارة التجارة الأميركية تفرض قيودا على 37 شركة بما فيها روسية وصينية

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، فرض قيود على التصدير لـ 37 شركة من دول مختلفة، بما فيها شركات من روسيا، الصين وبيلاروس.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها الوزارة، فإن مكتب الصناعة والأمن، وهو جزء من وزارة التجارة الأمريكية، "يضم 37 كيانا قانونيا في قائمة العقوبات، ومن بينها شركة روسية، وشركة بيلاروسية، وثلاث شركات في ميانمار، وأربع شركات في باكستان، والباقي في الصين، وتشير الوثيقة إلى أن إحدى الشركات الصينية - Neotec Semiconductor - مقرها تايوان.

وتشمل القائمة شركة DMT Electronics، التي يقال إن مقرها في روسيا، بالإضافة إلى شركة DMT Trading LLC البيلاروسية.

وتدعي وزارة التجارة الأمريكية أن شركات DMT Electronics و DMT Tradingو Neotec Semiconductorتقدم مساهمة كبيرة، في تطوير القوات المسلحة الروسية والمجمع العسكري الصناعي الروسي، ويقال إن العديد من الشركات الصينية الخاضعة للقيود مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وجاء في الوثيقة: "تضم هذه القائمة الشركات التي يوجد أسس معقولة للاعتقاد أنها متورطة بالنشاط المعارض لمصالح الأمن الوطني والسياسة الخارجية الأميركية".