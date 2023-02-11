الصليب والهلال الأحمر: نحتاج خطة مستدامة للصحة النفسية لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن هناك حاجة ملحة إلى خطة مستدامة قصيرة وطويلة الأجل للاستجابة للصحة والصحة النفسية والاحتياجات النفسية والاجتماعية لمنع كارثة ثانية، وذلك بعد مرور شهر من الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.

ولفت الاتحاد الدولي - في تقرير اليوم الجمعة- إلى أن الطلب على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والرعاية الصحية هائل.. محذرا من أنه في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها يمكن أن يعرض الأشخاص الأكثر تضررا لخطر أكبر يتعلق بالصحة النفسية؛ الأمر الذي قد يعيق التعافي والقدرة على الصمود.

وأوضح التقرير أن فرق الهلال الأحمر في تركيا قد أقامت مساحات آمنة تقدم الدعم للصحة العقلية والدعم النفسي للأطفال؛ حيث قدمت خدماتها إلى 42 ألف شخص كما دعمت في سوريا أكثر من 30 ألف شخص بالإسعافات النفسية الأولية وخاصة الأطفال.

وشددت المنظمة الدولية على أن الاستجابة المحلية والمبكرة للصحة والصحة العقلية ستظل ضرورية لمنع الآثار السلبية طويلة المدى وحتى الدائمة على حياة من تضرروا من الزلزال في البلدين.