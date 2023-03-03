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إعلان الملياردير ديل بينو الانتقال لهولندا يثير غضب رئيس الوزراء الإسباني

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 12:41 م

أصبح رئيس شركة فيروفيال الإسبانية للبناء، الملياردير رافايل ديل بينو، أحدث رجل أعمال ينتقده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز علانية بعدما أعلن عن خطط لنقل مقر شركته إلى هولندا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال سانشيز في مؤتمرصحفي بكوبنهاجن، مساء أمس الخميس، إن هناك رجال أعمال ملتزمون تجاه إسبانيا ولكن "هذا ليس الحال بالنسبة للسيد ديل بينو"، وأضاف أن الحكومة سوف تراجع قانونية قرار فيروفيال بالانتقال إلى هولندا.

وينضم ديل بينو بذلك إلى رئيسة شركة بانكو سانتاندير، آنا بوتين، ورئيس شركة إيبردرولا، إيجناسيو جالان، في قائمة العار الخاصة بسانشيز الذي كانت له علاقات متوترة مع أجزاء من مؤسسة الأعمال الإسبانية منذ أصبح رئيسا للوزراء في 2018.

وبعدما أعلن سانشيز فرض ضرائب على الأرباح المرتفعة للمصارف وشركات الطاقة العام الماضي، قال إن انتقاد الضرائب من جانب بوتين وجالان يثبت أن الحكومة تتصرف بشكل صحيح.

وأعلنت فيروفيال عن الانتقاال إلى هولندا في 28 فبراير، وفي إعلان جديد أمس الخميس، قالت الشركة إن الخطوة التي تشمل إدراج أسهم في أمستردام، ترمي إلى مساعدة الشركة في الدخول إلى ائتمان أرخص. كما أنها استشهدت بأسباب ضريبية والأمن القانوني.

وعقب الإعلان، قال الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة سانشيز، حزب أونيداس بوديموس اليساري المتطرف، إنه سيقترح قانونا لإجبار الشركات التي تنقل الإنتاج أو المقر للخارج لإعادة كل مساعدات الدولة والإعانات التي تلقتها خلال العقد الماضي.


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