 انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. فردوس عبدالحميد تدلي بصوتها بصحبة زوجها محمد فاضل - بوابة الشروق
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انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. فردوس عبدالحميد تدلي بصوتها بصحبة زوجها محمد فاضل

تصوير سلمى محمد خضر
تصوير سلمى محمد خضر
محمد عباس
نشر في: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مارس 2023 - 4:19 م

وصلت الفنانة فردوس عبدالحميد بصحبة زوجها المخرج محمد فاضل للإدلاء بصوتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد اكتمال النصاب، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى الخامسة من مساء اليوم، بنادي نقابة المهن التمثيلية.

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.


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