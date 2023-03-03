وزير الأوقاف ومحافظ قنا يفتتحان مسجد ناصر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، أعمال الصيانة والتطوير بمسجد ناصر بمدينة قنا والتي تمت بالجهود الذاتية.

جاء ذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، رافقهما المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح وزير الأوقاف أن افتتاح عدد من المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة، لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدما في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

ومن جانبه.. ثمن محافظ قنا، زيارة وزير الأوقاف ومشاركته الاحتفال بالعيد القومي، مشيرًا إلى أنه قيمة وقامة دينية نعتز ونفتخر بها لدوره البارز والمؤثر في تأهيل الأئمة مما أنتج تطورًا كبيرًا في مستوى وأداء الأئمة فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدي ومواجهة الأفكار المغلوطة، بالإضافة إلى البناء والتشييد وعمارة المساجد.