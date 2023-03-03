تقام حاليا انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وقالت الفنانة عفاف رشاد، المرشحة لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنها تعيد ترشيح نفسها للمرة الرابعة، وذلك لحبها في الخدمة العاملة، مشيرة إلى أنها تربت على الخدمة العامة لأن والدها هو مؤسس دار النقابات لجميع المهن.

ويتنافس على مقعد النقيب د. أشرف زكى، والفنان حلمى فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمى، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.

وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح أدم، وصلاح طافش.