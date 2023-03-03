سياسي روسي يتعرض للمحاكمة لاحتجاجه ضد بوتين بالمكرونة

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يواجه الآن سياسي روسي عواقب قانونية بعدما قام بتعليق شرائح مكرونة من أذنيه خلال كلمة وطنية للرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وذكر لموقع فونتانكا الإخباري اليوم الجمعة أن ميخائيل أبدالكين يتعرض لغرامة تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار "لتشويه سمعة الجيش الروسي"، في محاكمة، من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل.

وأبدالكين هو نائب إقليمي شيوعي، من منطقة سمارا، التي تبعد حوالي ألف كيلومتر جنوب شرق موسكو.

وسجل السياسي مقطعا مصورا لنفسه، وهو يتابع كلمة بوتين الوطنية على التليفزيون بعد فترة وجيزة من الذكرى السنوية للغزو واسع النطاق لروسيا على أوكرانيا.

وفي المقطع المصور، الذي نشره أبدالكين على موقع يوتيوب، قام بتعليق شرائح معكرونة من أذنيه أثناء تعبيره بسخرية عن "دعمه الكامل" لـ"الأداء العظيم" من جانب بوتين.

ووفقا للغة الروسية فإن التعبير الخاص ب"تعليق المكرونة فوق أذنيك"، يعني تقريبا "أنك تتعرض للكذب"

ودافع بوتين مرارا وتكرارا عن غزو روسيا لأوكرانيا واتهم الغرب، كما سبق أن كرر، بـ"ببدء الحرب".