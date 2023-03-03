وزيرة التجارة الأمريكية: البيت الأبيض والكونجرس يعملان للحد من التكنولوجيا الصينية

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع نواب من أجل البحث عن سبل لمنع نقل البيانات التي تم جمعها من برامج تواصل اجتماعي صينية مختلفة، والتي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وقالت ريموندو في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء، بواشنطن اليوم الخميس: "ما نخشاه هو أن شركات تدعمها الصين، موجودة على عشرات الملايين من الهواتف الأمريكية بما في ذلك أفراد في الجيش، ولا تنطبق المخاوف المتعلقة بالخصوصية والبيانات والمعلومات المضللة على تيك توك فقط".

وأوضحت: "هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون بجدية عن السبيل الأفضل لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وتابعت: "سنعمل مع الكونجرس لتحديد الطريق الصحيح لسن تشريع من أجل حماية أمريكا من هذه المخاوف".

وقطع تشريع يخول الرئيس جو بايدن فرض حظر على برنامج تيك توك في الولايات المتحدة شوطا متقدما داخل لجنة رئيسية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، حيث ناقش النواب أفضل السبل للتصدي للتهديد الذي يشكله برنامج تبادل المقاطع المصورة على الأمن القومي، على حد قولهم.