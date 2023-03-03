وفاة ما لا يقل عن 12 شخصا إثر انفجار أنبوب نفط في نيجيريا

توفي ما لا يقل عن 12 شخصا حرقا بعد انفجار أنبوب نفط في نيجيريا الواقعة غربي القارة الأفريقية.



ووفقا للمعلومات الأولية، فإنهم كانوا يحصلون على النفط الخام من الأنابيب بصورة غير قانونية عندما أدت شرارة مركبة النقل الخاصة بهم إلى الانفجار، حسبما ذكرت الشرطة المحلية اليوم الجمعة.



وتوقعت منظمة مراقبة تسرب النفط في دلتا النيجر أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع .



ووقع الحادث في قرية روميكبي في ولاية الأنهار على المحيط الأطلسي.



لم يتضح الضرر البيئي حتى الآن، وغالبا ما أدت مثل هذه الحوادث في الماضي إلى حرائق واسعة في الزراعات والغابات كما يحدث تلوث ضخم للمياه.



تعد نيجيريا واحدة من كبريات دول إنتاج النفط في أفريقيا.



ومع ذلك فإن العائدات تختفي إلى حد كبير في جيوب الإدارات العامة التي تتسم بالفساد.



ويعد سكان دلتا النيجر، حيث يتم استخراج معظم النفط، فقراء للغاية وبسبب النفط يتم التضييق على الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك هناك.



وتتكرر سرقات النفط من خطوط الأنابيب في نيجيريا، وتتم معالجتها لاحقا في معامل تكرير غير قانونية وذات مخاطر عالية.



وتحدث هناك دائما انفجارات خطيرة، حيث مات أكثر من ألف شخص بعد انفجار أحد الأنابيب المكسورة في حادث أكثر دموية وقع في 1998.