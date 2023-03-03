فلسطين ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تبحثان تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية

بحث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، مجالات التعاون المشترك لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

واستعرض الطرفان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وممثلين عن المكتب الأمريكي للشئون الفلسطينية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير وغيرها.

وأشار عسيلي، إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين علاوة على البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه في مجال تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، آخرها إقرار قانون عصري للشركات وفق أفضل الممارسات الدولية وتطوير قانون تشجيع الاستثمار.

واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن مفتاح التنمية الاقتصادية في بلاده، يكمن في المناطق المسماة (ج) التي يمنع الاحتلال المواطنين من الوصول والاستثمار فيها، خاصة أنها غنية بالموارد الطبيعية وتشكل المخزون الاستراتيجي للاقتصاد الفلسطيني.

وبين أن الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال تنمية وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر الأمر الذي يستدعي إلى دعم الشركاء الدوليين لهذه الجهود.

وأبدى عسيلي، الجانب الأمريكي الاهتمام بدراسة الأفكار والاقتراحات التي جرى مناقشتها والعمل على تعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تنمية الاقتصاد من الناحية المادية والفنية.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الأمريكية عقدتا في نوفمبر 2022 الحوار الفلسطيني الأمريكي الرابع، (USPED) وتم الاتفاق على آلية للتعاون المشترك.